棒球／楊聖均走過低潮學著釋懷 加盟綺麗準備考教練證

「一蹦」楊聖均去年季後被中職樂天桃猿隊釋出，將加入業餘綺麗珊瑚隊，盼延續球員生涯。楊聖均坦言難過、也有過低潮，但學會釋懷，也會準備考教練證、不輕易離開棒球圈。

28歲的內野手楊聖均（原名楊岱均）業餘棒球時期國手資歷豐富，入選U21世界盃棒球賽、光州世大運棒球國家隊擔任隊長，有「台灣隊長」封號，2016年選秀第2輪被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）指名、開啟職業生涯。

楊聖均2019年因腦部腫瘤壓迫到視神經動手術，近3年都沒有一軍出賽紀錄，去年季後被樂天桃猿隊釋出。

家鄉台東綺麗珊瑚隊給機會，網羅楊聖均加入，也已經提出重返業餘申請，如果身體沒有太大的狀況，楊聖均有機會在4月於春季聯賽舞台復出。

楊聖均受訪表示，目前身體狀況都沒有問題，已經不會影響日常生活，去年10月左右，就已經開始上場實戰打擊練習，這段時間都有持續訓練。

楊聖均感謝綺麗珊瑚給機會，預計下週向球隊報到，一邊打球、一邊測試眼睛的狀況。楊聖均表示，目前眼睛疊影的狀況已經消失，但疲勞的時候，反應還是會比較遲鈍一點。

從小打球、目標就是職業舞台，沒想過遇到這樣的狀況，楊聖均坦言，知道病情需要開刀時，那段期間很煎熬，術後努力的復健，也有心理準備，如果去年還是沒辦法出賽，可能就要面臨被釋出。

楊聖均坦言，去年季後接到要面談的電話很難過，但這個職棒圈子就是這樣，自己也不年輕了，「職棒圈是殘酷的，遲早都會碰到，雖然很不捨、很難過、覺得很可惜，但還是要學著釋懷。」

最低潮的時候，楊聖均感謝家人、朋友陪在身旁，也做好規劃，如果眼睛恢復狀況卡關，真的沒辦法延續球員生涯，就轉教練，也已經在準備考教練證，無論如何，不輕易離開熟悉的棒球圈。