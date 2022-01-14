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日職／日美通算313次救援 前興農牛守護神高津臣吾入選名人堂

聯合新聞網 / 綜合報導
去年以10票之差飲恨落選日本名人堂的高津臣吾，今年總算入選。 聯合報系資料照
去年以10票之差飲恨落選日本名人堂的高津臣吾，今年總算入選。 聯合報系資料照

日職今天（14日）公布棒球名人堂名單，共有前中職興農牛隊救援投手、現養樂多燕子隊監督高津臣吾和日職219勝名投山本昌2人入選。

現年53歲的高津臣吾先後在日、美、韓、台打球，19年的職棒生涯中，日、美通算共拿下313次救援成功，2010年來到中職前興農牛擔任陣中守護神，單季也繳出26次救援成功、防禦率1.88的成績。

2019年季後，高津臣吾接任養樂多隊一軍監督，成為日職史上首位具有中華職棒外籍球員資歷的一軍監督，上季他更成功調整球隊體質，把連兩年墊底的養樂多帶向「日本一」，如今更獲選進入日本棒球名人堂，對他而言可謂雙喜臨門。

另一位獲選的球員則為中日龍隊傳奇名投山本昌，他29年的日職生涯從未轉隊，共替中日龍奪下219勝，並在2015年以50歲1個月26天高齡成為日職史上最年長先發和出賽的球員。

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