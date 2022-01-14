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中職／林琨笙看生涯版圖 缺1枚冠軍戒、1趟封王旅遊

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
林琨笙。圖／富邦悍將隊提供
林琨笙。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊捕手林琨笙本周回歸新莊球場，參與團隊練習，他自嘲：「怕大家忘記我是打棒球的」。對於新球季的期待，他直言打擊率、阻殺率那些對自己而言已是小事，人生中還缺一枚冠軍戒指、一趟封王旅行，就算現在不能出國，一起去露營也好，「一起拿到冠軍的回憶，會比任何個人獎項更深刻。」

重訓營設定為28歲以下的年輕選手參加，已有多位老將陸續回歸，林琨笙也在本周報到。「早點回來訓練，專頁都發釣魚，怕大家忘記我是打棒球的。」林琨笙透露，自己只是比較少發練球的動態，前段時間也都是在台體大維持自主訓練，球隊教練這邊也會與他保持聯繫，告訴他要訓練到什麼程度。

林琨笙去年僅在一軍出賽47場，為近7年新低，面對年輕好手輩出，他說：「後面的人一定會越來越多 ，自己的年紀也會越來越大，你要有什麼能力和大家競爭，就是要保持自己的身體狀況，拿出成績來。」

他強調，「不管有多少競爭對手，對手永遠都是自己，從來不跟任何人比較，也不去抱怨任何事情，教練會有自己想要的隊型、想要的人，做選手就是想辦法準備好自己，當教練需要你時，上去可以幫助球隊贏球。不管年紀多大，只要你有能力，即便在這支球隊不行了，其他球隊還是會想要。」

林琨笙今年月薪36萬，兩年合約將在球季後到期，他對於合約年沒有特別想法，但是很想幫悍將隊拿到冠軍，「我很幸運每個階級都有拿過冠軍，在職業最後這幾年，我希望可以拿到一個戒指，人生的一個目標。」

他曾隨2016年義大犀牛隊奪冠，但當時球隊轉賣，沒有冠軍戒指、沒有封王旅行，成為他的遺憾。

林琨笙說：「通常冠軍會有個旅遊，我喜歡的是那種感覺，我們一起努力拿到冠軍，可以一起出去玩，回憶我們當年一起拿到冠軍，這個會比個人獎項更深刻。」被提醒現在拿了冠軍恐怕也很難出國，他笑說：「我們可以去台東啊！我們可以包山露營啊！」

林琨笙 棒球 富邦悍將

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