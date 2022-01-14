中職／「咖啡秀」吹進悍將 王苡丞、陳聖平成首位苦主
黃泰龍的「咖啡秀」理念吹進富邦悍將隊，第一批苦主出現，王苡丞、陳聖平並列漏接王，請的咖啡已在今天出現在餐廳外，小菜鳥王苡丞請客花了800多元荷包破洞，被問到痛嗎？他自我檢討：「自己要再加油」。
悍將隊重訓營進入第2周，今天在餐廳外擺了滿滿咖啡且是「內野限定」，一問之下果然是出現了「咖啡秀」的苦主。
黃泰龍過去為兄弟內野手安排自主訓練，訓練尾聲以「咖啡秀」壓軸，漏接最多的選手要負責請咖啡，進入悍將隊也維持這項作法。
王苡丞透露，原本自己的漏接次數一路領先，眼看就要自己請客了，「學長對我很好，最後一輪漏球比較多。」效力響尾蛇隊的旅美小將陳聖平，上周開始跟著悍將隊自主訓練，也參與了「咖啡秀」。
王苡丞也在「咖啡秀」中見識到大學長功力，「昨天和勝偉學長同組，看他接球很厲害，我們那組只有他一個沒漏球。」
王苡丞進入職棒後的第一個春訓，已經體會到累，坦言：「腳比較痠一點」，他自承守備原本就比較不好，希望透過春訓惡補，可以讓自己更穩定一點，「昨天接單手，泰龍教練說我太等球，希望我腳步可以主動一點去找球。」
王苡丞進悍將隊後選穿的14號，由於王勝偉的到來而備受矚目，王苡丞也坦言有看到報導，「學長說不會給我壓力，我不會有壓力啦！如果有問我的話，我就會讓。」他透露當時進來時，能選的背號已經不多，看14號覺得順眼就挑選，對於背號沒有特別想法。
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