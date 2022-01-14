棒球／林鋅杰加入業餘新北市隊 有望拚中職選秀

具旅美資歷的投手林鋅杰去年底被費城人隊釋出，林鋅杰三級棒球時期是備受關注的投手，最高層級到小聯盟高階1A，下一步將先加入業餘新北市成棒隊，有機會挑戰中職選秀。

22歲的投手林鋅杰三級棒球時期、大學時期都有國家代表隊資歷，打過2014年U15世界盃棒球賽、2017年U18世界盃棒球賽、世界大學棒球錦標賽，也是2019年亞洲棒球錦標賽班底，當年台灣拿下亞錦賽睽違18年的冠軍。

林鋅杰高中時期球速就逼近150公里，生涯最快球速也有破150公里，2018年與美國職棒費城費城人隊簽約、展開旅美生涯，旅美最高層級曾於2019年上到小聯盟高階1A。

林鋅杰去年球季總計小聯盟出賽10場（4場先發），戰績1勝3敗，投24局失掉26分（20分責失分），被敲6發全壘打，防禦率7.50、數據並不理想，去年季後被費城人隊釋出，回到台灣持續維持調整、等待機會。

據了解，林鋅杰下一步將先加入業餘新北市成棒隊、已經提出申請，職棒退役球員重返業餘需3個月後才能正式出賽，今年度全國成棒甲組春季聯賽預計3月底開打，沒有意外的話，林鋅杰有機會4月在春季聯賽亮相，季中可能投入中職選秀。