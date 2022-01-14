中職／想從一而終穿8號退休 詹智堯謝謝黃泰龍承讓

黃泰龍、詹智堯本季都前進富邦悍將隊教練團，過去都穿著8號球衣，現在面臨「撞號」，兩人的討論已經有了結果，黃泰龍是讓步的一方，詹智堯對此笑說：「謝謝泰龍哥，謝謝我們首席教練。」成全自己從一而終穿著8號球衣退休的心願。

黃泰龍進入兄弟象隊後就使用8號球衣，轉任教練後沿用，已經穿了12年，詹智堯則是過去13年選手生涯都穿8號，而悍將隊的8號原本主人為方克偉，去年季後遭到釋出，背號順勢空出。

兩位教練的背號討論已有結果，被問到背號抉擇，詹智堯先是說：「我滿感謝泰龍的，我們兩個背號都一樣，所以有稍微討論一下，也很感謝他把這個背號讓給我。」證實已由詹智堯收下悍將隊8號球衣。

詹智堯透露，一開始兩人想要的背號確實都是8號，「發現對方也要8號，就有稍微溝通一下，就…謝謝泰龍哥，謝謝我們首席教練。」

被笑說想要8號的慾望大於黃泰龍，詹智堯坦言：「應該是這樣沒錯。」他表示，自己從大學時打中華隊就是使用8號，一路以來很幸運大家都願意讓給他，進入職棒後也是使用一樣的背號，「也希望自己的開始和結束都是一樣的背號，想穿著這個背號退休。」