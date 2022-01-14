日職／40歲和田毅續拚職棒 同期松坂大輔期許他奪200勝

「平成怪物」松坂大輔去年在西武獅隊退休，與他同時期的「松坂世代」好手僅剩下40歲的和田毅為職棒現役球員，日前在日本節目上，他誓言挑戰日美職業生涯通算200勝、日職2000局的紀錄。

日本媒體習慣將於1980年4月2日至1981年4月1日期間出生的棒球選手併稱為松坂世代，而這也是其中一個日本棒球人才輩出的黃金世代。不過，這批松坂世代的選手在2010年後漸漸退役，目前只剩下軟銀隊和田毅還在職業場上奮戰。

日本電視台的新年特別節目特地找來松坂大輔、藤川球兒以及和田毅三位同世代的強投同台，除了傳接球熱身，也展開談話。兩名退役老將也各自對和田毅做出期許，松坂說：「還有52勝！」藤川則說：「等你投到2000局。」

和田毅目前日美職棒生涯通算為148勝，日職累計1892.1局、美職101.2局，距離紀錄勝投數剩下52勝，局數則有望今年達標。松坂大輔的成績則為170勝、日職1464.1局、美職790.1局。