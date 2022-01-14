日職／40歲和田毅續拚職棒 同期松坂大輔期許他奪200勝
「平成怪物」松坂大輔去年在西武獅隊退休，與他同時期的「松坂世代」好手僅剩下40歲的和田毅為職棒現役球員，日前在日本節目上，他誓言挑戰日美職業生涯通算200勝、日職2000局的紀錄。
日本媒體習慣將於1980年4月2日至1981年4月1日期間出生的棒球選手併稱為松坂世代，而這也是其中一個日本棒球人才輩出的黃金世代。不過，這批松坂世代的選手在2010年後漸漸退役，目前只剩下軟銀隊和田毅還在職業場上奮戰。
日本電視台的新年特別節目特地找來松坂大輔、藤川球兒以及和田毅三位同世代的強投同台，除了傳接球熱身，也展開談話。兩名退役老將也各自對和田毅做出期許，松坂說：「還有52勝！」藤川則說：「等你投到2000局。」
和田毅目前日美職棒生涯通算為148勝，日職累計1892.1局、美職101.2局，距離紀錄勝投數剩下52勝，局數則有望今年達標。松坂大輔的成績則為170勝、日職1464.1局、美職790.1局。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言