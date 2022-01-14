快訊

明起確診患者要分流！輕症、無症狀或年輕者送檢疫所

家住板橋！銀行員老公確診足跡公布 板南線通勤需注意

日職／40歲和田毅續拚職棒 同期松坂大輔期許他奪200勝

聯合新聞網 / 綜合報導
40歲的和田毅是碩果僅存的「松坂世代」成員。 擷圖自和田毅FB
40歲的和田毅是碩果僅存的「松坂世代」成員。 擷圖自和田毅FB

「平成怪物」松坂大輔去年在西武獅隊退休，與他同時期的「松坂世代」好手僅剩下40歲的和田毅為職棒現役球員，日前在日本節目上，他誓言挑戰日美職業生涯通算200勝、日職2000局的紀錄。

日本媒體習慣將於1980年4月2日至1981年4月1日期間出生的棒球選手併稱為松坂世代，而這也是其中一個日本棒球人才輩出的黃金世代。不過，這批松坂世代的選手在2010年後漸漸退役，目前只剩下軟銀隊和田毅還在職業場上奮戰。

日本電視台的新年特別節目特地找來松坂大輔、藤川球兒以及和田毅三位同世代的強投同台，除了傳接球熱身，也展開談話。兩名退役老將也各自對和田毅做出期許，松坂說：「還有52勝！」藤川則說：「等你投到2000局。」

和田毅目前日美職棒生涯通算為148勝，日職累計1892.1局、美職101.2局，距離紀錄勝投數剩下52勝，局數則有望今年達標。松坂大輔的成績則為170勝、日職1464.1局、美職790.1局。

日本

相關新聞

中職／當第六隊「台鋼雄鷹」趕進度 最快2月提意向書

台灣鋼鐵集團前天拜會中華職棒，了解加盟成為第六隊的資訊，預計最快2月提交意向書，也做好以高雄為根據地、隊名為台鋼雄鷹等等...

棒球／3月亞錦賽是否延期 等17日亞棒總通知

亞洲棒球錦標賽原本預計今年3月在台中舉辦，但目前國際疫情嚴重，日本、南韓恐怕難以派出隊伍，賽事延期機率很大，就等下周一（...

中職／模式不同 3月台日交流賽照常籌備

亞洲棒球錦標賽舉辦日期生變，而同在3月舉行的台日職棒交流賽是否仍能成行？中華職棒聯盟表示，目前仍按照正常進度準備，舉辦與...

棒球／誰扛經典賽日本隊第四棒？ 日媒點名大谷翔平

因疫情緣故，原定在去年舉行第五屆世界棒球經典賽，暫定延期至2023年開打。其中近期更換新球衣的日本武士隊，派出的陣容備受外界關注。日媒也大膽預測新陣容第四棒人選，而在大聯盟掀起二刀流旋風的大谷翔平沒意

日職／40歲和田毅續拚職棒 同期松坂大輔期許他奪200勝

「平成怪物」松坂大輔去年在西武獅隊退休，與他同時期的「松坂世代」好手僅剩下40歲的和田毅為職棒現役球員，日前在日本節目上，他誓言挑戰日美職業生涯通算200勝、日職2000局的紀錄。

中職／獅隊新洋投在日職曾爆走 失控怒罵隊友與教練

統一獅近日簽下擁有美、日豐富資歷的新洋投羅昂（Logan Ondrusek），被挖出他曾在效力日職養樂多隊時，因自己表現不佳加上隊友守備失誤，而情緒失控在休息室怒罵教練和隊友。過沒多久，羅昂向球隊請辭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。