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棒球／誰扛經典賽日本隊第四棒？ 日媒點名大谷翔平

聯合新聞網 / 綜合報導
日媒預測2023經典賽人選，大谷與鈴木成也等被點名。 歐新社
日媒預測2023經典賽人選，大谷與鈴木成也等被點名。 歐新社

因疫情緣故，原定在去年舉行第五屆世界棒球經典賽，暫定延期至2023年開打。其中近期更換新球衣的日本武士隊，派出的陣容備受外界關注。日媒也大膽預測新陣容第四棒人選，而在大聯盟掀起二刀流旋風的大谷翔平沒意外被點名在內。

日本武士隊去年在東奧擊敗美國奪下金牌，而不少球迷、媒體也紛紛猜測，日本能否在明年經典賽中，再次打造奪冠陣容，尤其具指標性的國家隊第四棒人，日媒《日刊體育》就提出6名熱門人選，大聯盟方面，頭號人物當然是去年敲出46轟、改寫大聯盟日籍野手紀錄的大谷翔平，以及上季末拉尾盤獲得海盜續約的筒香嘉智。

至於本土的日職球員也是人才濟濟，東奧第四棒、上季拿下央聯打擊王且即將挑戰大聯盟的日本第一強打鈴木誠也，當然還是續扛四棒國內不二人選；其他還有去年球季奪下央聯最年輕MVP的村上宗隆、奪得全壘打、打點雙冠王二連霸的巨人野手岡本和真；最後則是去年球季屢次扮演歐力士關鍵功臣的杉本裕太郎也被列為其中。

得一提的是大谷翔平正好是日本武士隊新任監督栗山英樹的愛徒，若是能說服大谷回來為國家隊打球，日本隊戰力勢必能大幅提升，全球球迷也能一睹二刀流風采。

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