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中職／模式不同 3月台日交流賽照常籌備
亞洲棒球錦標賽舉辦日期生變，而同在3月舉行的台日職棒交流賽是否仍能成行？中華職棒聯盟表示，目前仍按照正常進度準備，舉辦與否尊重雙方主管機關的決定。
原本預計3月20日開打的亞錦賽因疫情關係，日韓難以派出隊伍來台，延期舉辦機率大；而在3月5、6日舉行的台日職棒交流賽相對單純，只有一隊要前往日本參賽，且採取團進團出的「泡泡模式」，人員控管上的變數較小。
台日交流賽由統一獅總教練林岳平領軍，飛往東京巨蛋與日本武士隊對戰，以「泡泡模式」前往日本免隔離，回台灣後的隔離天數則依照中央流行疫情指揮中心的規定，隔離計劃已提交指揮中心審核。
聯盟表示，台日職棒交流賽，目前仍照常準備，台日雙方也盡力促成這項賽事，對於疫情狀況持續密切關注，維護球員及國人健康仍是擺在最優先順位，最終賽事舉辦與否都尊重雙方的主管機關決定。
目前國際疫情增溫，入境日本必須透過專案核准，若未通過自然無法成行，而若返台需完整隔離14天，加上中職新球季要在4月2日展開，恐怕會影響球員調整進度，若有變數，延期不會列入選項。
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