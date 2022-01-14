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棒球／3月亞錦賽是否延期 等17日亞棒總通知

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
原定3月在台舉辦的亞錦賽因疫情未減緩，延期機率很大，就等下周一（17日）亞洲棒球總會正式宣布。 聯合報系資料照
原定3月在台舉辦的亞錦賽因疫情未減緩，延期機率很大，就等下周一（17日）亞洲棒球總會正式宣布。 聯合報系資料照

亞洲棒球錦標賽原本預計今年3月在台中舉辦，但目前國際疫情嚴重，日本、南韓恐怕難以派出隊伍，賽事延期機率很大，就等下周一（17日）亞洲棒球總會正式宣布。

新冠肺炎疫情因為Omicron變異株的出現，各國確診數都在攀高，中華棒協秘書長林宗成今天表示，由於疫情影響，日、韓在3月來台參加亞錦賽的機會不高，目前以延期的可能性最大，但也要等到亞洲棒總來函才會正式確定。

由於亞錦賽也是10月U23世界盃的資格賽，在此之前不會輕易取消，未來延期會改到何時舉行？要等3月的執委會才會討論時程，如果到U23開打前都無法舉辦，將以上屆名次決定參賽資格。

亞錦賽原本是在去年底舉行，已經因為疫情延期至今年，如今可能又要再次延期，不過中華培訓隊目前仍在台東集訓中。

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