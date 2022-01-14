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中職／當第六隊「台鋼雄鷹」趕進度 最快2月提意向書

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣鋼鐵集團預計最快2月提交加盟中職意向書，也做好以高雄為根據地、隊名為台鋼雄鷹等等規劃。 圖／中華職棒聯盟提供
台灣鋼鐵集團預計最快2月提交加盟中職意向書，也做好以高雄為根據地、隊名為台鋼雄鷹等等規劃。 圖／中華職棒聯盟提供

台灣鋼鐵集團前天拜會中華職棒，了解加盟成為第六隊的資訊，預計最快2月提交意向書，也做好以高雄為根據地、隊名為台鋼雄鷹等等規劃。

中職以四隊規模打了12年，去年終於等到味全龍隊回鍋，但五支隊伍在賽程上較難安排，外界也期待第六隊加入能夠增加市場規模、職棒球員人數，去年蔡其昌上任會長後就積極尋找企業加盟，目前以中華電信、台鋼集團進度最快。

中職在去年10月向中華電信做出新球隊加盟辦法簡報，前天則是台鋼集團前往中職了解狀況，兩支企業都已有正式、直接的聯繫，據中職表示，台鋼集團也展現高度誠意與興趣，雙方相談甚歡。

第六隊若要取得今年季中選秀資格，進度要加快，台鋼最快將在2月提出加盟職棒的意向書，交由中職常務理事會審核。

台鋼集團雖然成立的台南台鋼足球隊、台鋼獵鷹籃球隊都是以台南為根據地，但加入中職後傾向以高雄澄清湖球場作為主場，也配合「雄」字，加入職棒後打算取名為台鋼雄鷹隊。

中職 味全龍 選秀

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