快訊

整理包／雙北、桃園民眾看過來 第3劑疫苗預約方法及接種地點

高雄左營工地疑傳爆炸 2工人送醫 10多年前是加油站

中職／獅隊新洋投在日職曾爆走 失控怒罵隊友與教練

聯合新聞網 / 綜合報導
統一獅新洋投羅昂過去在日職時曾在比賽中情緒失控，怒罵隊友與教練。 截圖自影片
統一獅新洋投羅昂過去在日職時曾在比賽中情緒失控，怒罵隊友與教練。 截圖自影片

統一獅近日簽下擁有美、日豐富資歷的新洋投羅昂（Logan Ondrusek），被挖出他曾在效力日職養樂多隊時，因自己表現不佳加上隊友守備失誤，而情緒失控在休息室怒罵教練和隊友。過沒多久，羅昂向球隊請辭並離開日本，回到大聯盟加盟金鶯隊。

2016年先後效力日職養樂多與大聯盟金鶯隊的羅昂，季中重回大聯盟的背後主因揭曉。原來是他在2016年對決中日龍之役，以養樂多終結者的身分登板，並在九局上領先3分，不料卻被敲安再保送，加上隊友守備失誤，也讓敵對趁機追平比數。

面對此慘烈狀況，退場後的羅昂氣炸走向休息室，並對教練及隊友破口大罵。此失控舉止，也引起教練團不滿，隔天立刻將他撤下一軍，連二軍也禁止通行。即便羅昂之後跟教練團與隊友道歉，但雙方之間仍存有嫌隙。打不下去的羅昂，在請假半個月之後，也正式向養樂多隊提出解約。

擁有六年大聯盟與兩年日職資歷的羅昂，大聯盟生涯起步於紅人隊，擔綱後援投手一職。總計在紅人、金鶯隊，共拿下21勝11敗，防禦率4.03，218次三振，被上壘率1.375成績。2015則轉戰日職養樂多隊，並繳出不俗表現，在效力日職養樂多首年就拿下33個中繼成功，傲視整個中央聯盟。在2016年則轉換成終結者一職。總計在日職共繳出8勝3敗，防禦率2.17，91次三振，被上壘率1.084的成績。

養樂多 大聯盟 金鶯 紅人 統一獅

相關新聞

中職／當第六隊「台鋼雄鷹」趕進度 最快2月提意向書

台灣鋼鐵集團前天拜會中華職棒，了解加盟成為第六隊的資訊，預計最快2月提交意向書，也做好以高雄為根據地、隊名為台鋼雄鷹等等...

中職／獅隊新洋投在日職曾爆走 失控怒罵隊友與教練

統一獅近日簽下擁有美、日豐富資歷的新洋投羅昂（Logan Ondrusek），被挖出他曾在效力日職養樂多隊時，因自己表現不佳加上隊友守備失誤，而情緒失控在休息室怒罵教練和隊友。過沒多久，羅昂向球隊請辭

中職／林智勝歸處 桃猿、兄弟機會大

「大師兄」林智勝成為自由契約球員後，未來去向以樂天桃猿、中信兄弟機會最大，雖然守備位置有所侷限，關鍵一擊的能力仍值得信賴...

中職／獅隊簽下2洋投 5隊開季皆備齊4洋將

統一獅隊昨天宣布簽下兩名大聯盟資歷洋投柯瑞、羅昂，加上先前網羅的布雷克、洋砲羅薩，成為中華職棒最後一支搞定季初四洋將的球...

中職／曬兄弟「女孩日」球衣美照 高野圭佑老婆是兄弟鐵粉

日籍投手高野圭佑的老婆知圭子，為了一圓老公棒球夢，即便日子過得艱辛，仍全力支持他追夢。曾來台打球的高野圭佑，也趁在台時買了一件兄弟「女孩日」球衣給老婆，以此紀念。知圭子今日也在社群曬出穿上球衣的美照，

中職／統一獅簽下2大聯盟級洋投 季初4洋將到位

統一獅隊今天宣布簽下兩名洋投，柯瑞（Keury Mella）、羅昂（Logan Ondrusek），加上先前的布雷克、羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。