中職／獅隊新洋投在日職曾爆走 失控怒罵隊友與教練

統一獅近日簽下擁有美、日豐富資歷的新洋投羅昂（Logan Ondrusek），被挖出他曾在效力日職養樂多隊時，因自己表現不佳加上隊友守備失誤，而情緒失控在休息室怒罵教練和隊友。過沒多久，羅昂向球隊請辭並離開日本，回到大聯盟加盟金鶯隊。

2016年先後效力日職養樂多與大聯盟金鶯隊的羅昂，季中重回大聯盟的背後主因揭曉。原來是他在2016年對決中日龍之役，以養樂多終結者的身分登板，並在九局上領先3分，不料卻被敲安再保送，加上隊友守備失誤，也讓敵對趁機追平比數。

面對此慘烈狀況，退場後的羅昂氣炸走向休息室，並對教練及隊友破口大罵。此失控舉止，也引起教練團不滿，隔天立刻將他撤下一軍，連二軍也禁止通行。即便羅昂之後跟教練團與隊友道歉，但雙方之間仍存有嫌隙。打不下去的羅昂，在請假半個月之後，也正式向養樂多隊提出解約。

擁有六年大聯盟與兩年日職資歷的羅昂，大聯盟生涯起步於紅人隊，擔綱後援投手一職。總計在紅人、金鶯隊，共拿下21勝11敗，防禦率4.03，218次三振，被上壘率1.375成績。2015則轉戰日職養樂多隊，並繳出不俗表現，在效力日職養樂多首年就拿下33個中繼成功，傲視整個中央聯盟。在2016年則轉換成終結者一職。總計在日職共繳出8勝3敗，防禦率2.17，91次三振，被上壘率1.084的成績。