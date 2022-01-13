壘球／U18女壘奪銀創史上最佳 陳任邦催生聯賽有幫助

中華女壘隊在2021年U18女壘世界盃奪得銀牌，創下史上最佳成績，中華民國壘球協會今天舉辦頒獎典禮勉勵，總教練蔡瑜君表示，這次遇到疫情關係，球員都非常辛苦，也希望繼續以杭州亞運為目標努力。

教育部體育署代理署長林騰蛟出席頒獎，他表示：「感謝壘球協會以及推動女子壘球運動發展，也感謝陳任邦理事長對壘球運動的愛護，女子壘球運動在陳理事長帶領之下，屢次在國際賽創造佳績，他也大力推動國內女子壘球聯賽，我們相信，有好的基礎，才會有好的成績。」

即將卸任的壘球協會理事長陳任邦親自頒獎，他從2013年起接任壘球協會第12屆理事長，轉眼間已經過了10年，陳任邦表示，在任內見證女壘拿下銀牌十分喜悅，跟球員相處多年，當然也有不捨，但終究是要卸任。

陳任邦任內中華隊在仁川亞運、雅加達亞運等大型國際賽會屢創佳績，最重要是催生企業女子壘球聯賽，這次帶隊拿下U18女壘銀牌的蔡瑜君也說，中華隊女將在卸除國際賽任務後，還能夠靠著企業女壘維持身手，對於爭取國際成績很有幫助。

蔡瑜君表示，比賽因疫情延期，球員備戰時間延長，加上到秘魯出賽轉機也不容易，到當地後又因為泡泡模式，只能在飯店跟球場間移動，「不過球員仍努力奮戰到最後一場，我真的以她們為榮，也希望她們繼續努力，在杭州亞運有更好成績。」

今年剛滿19歲的柯夏愛是中華隊王牌投手，在世界盃出賽六場（四場先發）拿下三勝，預賽更完封勝波多黎各、捷克隊，合計27.1局只失4分（3分自責），奪下勝投王。