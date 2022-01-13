PLG／籃棒雙「獅」聯手 統一4球星應援攻城獅

新竹街口攻城獅繼聖誕大戰、小獅童樂會主題周後，球團今天宣布，上半季最後主場將於23日將攜手統一7-ELEVEN獅，舉辦「雙獅好友日」，統一獅球星陳傑憲、蘇智傑、林安可、林岱安將親臨現場，並舉行賽前簽名會。

攻城獅球團與統一獅球團利用上個休賽季積極規劃年度合作項目，統一獅球星蘇智傑與林岱安先前參加雙獅線上活動，結識攻城獅李家瑞與宋宇軒，林岱安也曾於攻城獅開幕周到場為攻城獅獅吼，統一獅陳傑憲更興奮說：「很期待能到新竹體驗攻城獅主場的魅力，到時候我們會在球賽現場執行神秘任務，希望獅紫軍們可以跟著我們一起嗨翻新竹！」

攻城獅「雙獅好友日」融入棒球應援元素，當日將發送限量入場贈品「全面獅控頭巾」與「獅吼手燈」，統一獅啦啦隊隊長達平將會在第三節結束時帶領獅紫軍跳起「攻城獅尚勇」應援舞蹈。

除了雙方球星輪流造訪對方主場外，商品與行銷團隊也一同開會設計聯名主題日商品，攻城獅球星將在主題日當天披上「UNILIONEERS雙獅限定條紋球衣」出賽，統一獅球團也將於7月2日在台南市立棒球場舉辦棒球版「雙獅好友日」，屆時攻城獅球星也會到場力挺。

攻城獅總經理高景炎表示，在今年職籃產業蓬勃發展後，攻城獅持續向國內職業運動龍頭中華職棒看齊，「很榮幸能夠與統一獅隊合作舉辦主題日，雙方團隊也在合作過程中相互交流成長，希望未來我們每一年都能持續舉辦，一起創造臺灣職業運動合作最佳典範！」

攻城獅目前以5勝3敗暫居聯盟第一，上半季最後3場賽事分別於15日作客台新夢想家、21日作客高雄鋼鐵人，最後就是23日的「雙獅好友日」與桃園領航猿對決。