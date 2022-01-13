中職／統一獅簽下2大聯盟級洋投 季初4洋將到位

統一獅隊今天宣布簽下兩名洋投，柯瑞（Keury Mella）、羅昂（Logan Ondrusek），加上先前的布雷克、羅薩，季初四位洋將正式底定。

羅昂擁有六年大聯盟、兩年日職資歷，2010起效力紅人隊五年、2016年金鶯隊，累積21勝11敗，防禦率4.03，218次三振，被上壘率1.375；羅昂在2015到16年效力日職養樂多隊時，繳出8勝3敗，防禦率2.17，91次三振，被上壘率1.084的成績。

柯瑞在大聯盟打過五年，2017到2019年在紅人隊、2020到2021年效力響尾蛇隊，出賽21場都是後援，累積2勝0敗，防禦率7.22；生涯小聯盟成績則是51勝50敗，防禦率3.79，865.2局投出770次三振，被上壘率1.332。

這是獅隊簽下的第三、第四位洋將，先前還有成功續約的「勝投王」布雷克，以及先前譯名為羅薩里歐的洋砲羅薩（Wilin Rosario），獅隊表示：「期待全新戰力帶給獅隊新戰力，在2022球季繳出亮眼成績。」