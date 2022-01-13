中職／曬兄弟「女孩日」球衣美照 高野圭佑老婆是兄弟鐵粉

日籍投手高野圭佑的老婆知圭子，為了一圓老公棒球夢，即便日子過得艱辛，仍全力支持他追夢。曾來台打球的高野圭佑，也趁在台時買了一件兄弟「女孩日」球衣給老婆，以此紀念。知圭子今日也在社群曬出穿上球衣的美照，並透露自己是中信死忠球迷。

知圭子在IG上傳穿著去年兄弟「女孩日」球衣的美照，並表示這是老公高野圭佑買回來的紀念品，「一直都沒機會穿，難得穿上當然要好好拍照紀錄一下。」並表明很想來台灣，自己本身就是中職與中信兄弟的忠實粉絲。

去年來台打球的高野圭佑，表現並不如預期，只在一軍出賽一場就被兄弟戰力外。不放棄棒球夢的他，也回到日本力拼第二次機會。在日職測試賽，雖獲火腿監督新庄剛志好評，但最終仍未獲任何球隊的青睞。

高野圭佑先前在日本節目中提到，妻子知圭子一人在日本帶小孩，過著艱辛的日子。即便高野圭佑表示還想拚一年，妻子也毫無怨言、無條件支持，讓不少網友為之動容，大讚知圭子很有耐心。