中職／台鋼有意當第六隊 聯盟證實正式拜會

日籍投手高野圭佑的老婆知圭子，為了一圓老公棒球夢，即便日子過得艱辛，仍全力支持他追夢。曾來台打球的高野圭佑，也趁在台時買了一件兄弟「女孩日」球衣給老婆，以此紀念。知圭子今日也在社群曬出穿上球衣的美照，

2022-01-13 15:52