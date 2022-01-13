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中職／台鋼有意當第六隊 聯盟證實正式拜會
台灣鋼鐵有意成為中華職棒第六隊，從間接詢問變成直接拜會，中華職棒證實，台鋼昨日拜會會長蔡其昌，聯盟也就新球隊加盟資訊進行簡報，台鋼展現高度興趣。
台鋼有意加盟消息最早在去年曝光，中信兄弟隊封王慶功宴上老闆辜仲諒爆料台鋼意願，當時中職會長蔡其昌也表示，確有其事，但因台鋼是透過第三方表達意願，因此未對外公布。
而今天媒體報導台鋼於昨日正式拜會聯盟，中職也回應確有此事，「台鋼集團確實已來拜訪過蔡其昌會長與聯盟，雙方也就新球隊加盟資訊進行簡報討論，台鋼集團也展現高度誠意與興趣，雙方相談甚歡。」
台鋼也成為繼中華電信後，第二個聯盟正式進行加盟資訊簡報的企業，聯盟表示：「對於有意願投入中華職棒這個大家庭的企業，聯盟都保持著正面與開放的態度。」
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