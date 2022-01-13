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MLB／投手大谷對打者翔平誰贏？本人給出解答
日籍「投打二刀流」好手大谷翔平去年球季在美國掀起棒球熱，外界也一直好奇，當投手大谷對決打者翔平時，誰會贏？大谷翔平本人在「GQ」雜誌的專訪中做出解答。
「我會三振自己五次。」大谷翔平回答GQ記者萊利（Daniel Riley）的提問，「一次保送、一次全壘打、一個二壘安打，最後兩次，是高飛球接殺和滾地球出局。」 萊利稱讚回答得很精確時，大谷笑說：「我盡可能貼近真實。」
大谷翔平赴美挑戰第四年終於破繭而出，在投手丘上繳出9勝2敗、防禦率3.18的成績，在打擊區敲出46轟、100分打點，打擊率2成57，兩者都是頂尖成績，也才吸引外界好奇。
投打兩端的成就，讓大谷翔平為美國棒球在NBA、NFL夾殺下重新燃起熱潮，大谷翔平對於被視為「看板人物」也很開心，認為自己會更有動力繼續努力，讓這樣的成績不僅是維持一年。
大谷也指出，作為棒球發源地，他也希望棒球可以成為美國最熱門運動，全世界看棒球人口雖然比足球、籃球少，但是因為熱衷的國家不多，然而在這些國家中，「棒球是了不起的大事啊。」
以大谷翔平來說，他在大聯盟的一舉一動都受到日本媒體熱烈追逐，翻譯水原一平更指出，大谷的熱潮可與東京奧運抗衡，他在球場上的表現可以帶給日本人好心情。
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