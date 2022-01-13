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中職／布里悍合約問題如何解？英雄隊：繳回2個月薪資

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
據韓媒「Spotvnews」報導，韓職英雄隊指出，只要布里悍繳回2個月薪水，就會放人。 聯合報系資料照 記者余承翰／攝影
據韓媒「Spotvnews」報導，韓職英雄隊指出，只要布里悍繳回2個月薪水，就會放人。 聯合報系資料照 記者余承翰／攝影

味全龍隊打算簽回洋投布里悍，目前與韓職的合約問題如何解套？根據韓媒「Spotvnews」報導，韓職英雄隊指出，只要布里悍繳回2個月薪水，就會放人。

布里悍去年球季先在味全龍隊投出4勝1敗、防禦率0.60的成績，受到韓職關注，因此又被前東家英雄隊招攬回鍋，不過因家庭因素季中返美，雙方以任意脫退方式解約，因此在未獲英雄隊同意前，不得與其他球隊簽約。

味全龍隊今年計畫找回布里悍，然而受限於他在韓職球隊仍有身分，加上中職與韓職訂有互不挖角協議，因此無法直接簽約，布里悍必須先恢復自由之身。

布里悍要如何恢復自由之身？「Spotvnews」詢問英雄隊後，球團給出的答案是：「由於布里悍在球季中間離隊，因此我們要求繳回剩下2個月沒出賽的薪資做為補償，這點布里悍也同意了。」

布里悍去年4月與英雄隊簽下一份總值53萬美元（約台幣1466萬元）的合約，包括48萬美元（約台幣1328萬元）年薪以及激勵獎金5萬美元（約台幣138萬元）。

英雄隊對於布里悍轉隊也樂觀其成，有球團人士表示：「只要一收到這筆經費，我們就會立刻寫出協議，他的轉隊不會受到任何阻礙。」

布里悍 韓職 味全龍

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