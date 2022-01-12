高中木棒／阮裕智尹柏淮壓制 白河奪木棒聯賽隊史首勝

高中木棒聯賽第一階段預賽今天白河商工靠著投手阮裕智及尹柏淮合力壓制成功商水打線，終場以5比3拿下隊史高中聯賽木棒組首勝；東大體中以8比3擊敗成德高中也順利開胡。

賽前成功商水與白河商工皆吞下3敗，成功商水此戰在首局就進帳1分，不過隨後白河追平比數，第5、7局再各追加2分保險分取得領先，最終白河商工就以5比3擊敗成功商水，順利開胡拿下隊史首勝。

白河商工投手阮裕智先發6局失1分，尹柏淮3局後援失2分，2人合力封鎖成功商水。總教練倪順一表示，之前對上育民工家的比賽沒有拿下確實可惜，今天讓阮裕智先發、尹柏淮後援，就是希望能夠將這場穩穩拿下。

雖然阮裕智前面開局有點不穩，受到守備失誤影響情緒，但倪順一指出，後來下來有提醒他專心投球、把位置投好比較重要，「就算對方鎖定他的直球攻擊，只要位置對，也不是那麼好打。」

另一場東大體中對上成德高中的比賽，東體開局利用2次四死球、陽念祖敲出安打先拿2分，隨後杜禹鋒相中第一球轟出2分全壘打，單局進帳4分；第2、4、6局各再下一城，保持領先優勢，終場東體就以8比3擊敗成德，順利開胡保住晉級生機。

東體第6棒杜禹鋒去年高一就打木棒組，今天敲出高中生涯第2轟，他說：「前兩場都沒有安打，今天第一次打席豁出去打，只想打到球而已，沒想到是全壘打。」