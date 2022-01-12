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大專棒球聯賽決賽22日開打 轉播提升能見度

中央社 / 台北12日電

大專棒球聯賽公開男一級8強複賽已經落幕，4強決賽將於1月22日及23日在三重棒球場進行，由文化大學、國立體大、輔仁大學及台東大學爭取冠軍，一樣有轉播提升能見度。

大專棒球聯賽近年不斷突破，上學年度起增加比賽場次，預賽改採16隊單循環制，晉級8強複賽的隊伍再重新進行一輪單循環賽事，取前4名晉級決賽。如此一來，參賽各隊在單一學年度至少打15場，晉級決賽的隊伍合計能打到24場比賽。

文化大學在本學年度以複賽第1的姿態重返4強，總教練廖敏雄表示，以前打沒幾場就進入複賽，現在預賽就有15場進行，對選手球技的提升幫助很大；再加上複賽開始加入電視和網路轉播，有曝光率選手就會更認真。

有轉播加上賽前安排打擊及守備練習時間，國立體大總教練邱俊文給予好評，他提到，大學球員也許不太習慣在鏡頭下比賽，但這不失是個學習機會，「如果他們未來要往職棒發展，往後也會面臨網路或電視的關注，需要慢慢適應。」

台灣體大隊長顏國晉指出，有電視轉播除了能增加知名度外，有時在鏡頭加持下，會激發出意想不到的表現；比賽結束後也能利用重播畫面檢討缺失之處，且加入電視輔助判決更能增加判決精準度。4強決賽將在22日、23日進行，將透過Eleven Sports及SSUtvYouTube頻道進行直播。

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