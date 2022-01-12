中職／本季第5洋砲 福來喜捕手技能15年來首見

中信兄弟隊今天宣布與福來喜（Francisco Pena）完成簽約，這是中職本季第5位洋砲，也是該隊相隔兩年再次出現的外籍野手，而能夠福來喜若是上場蹲捕，將是中職暌違15年再現捕手砲。

兄弟上一次聘請洋砲是2019年的艾銳克以及里迪，前者只打了2場就遭解約，里迪則是打了33場後，由洋投紐維拉（後改名威拉諾）替代。

福來喜目前在多明尼加冬季聯盟老鷹隊（Aguilas Cibaenas）進行調整，他在例行賽出賽35場，全都是擔任捕手，去年在運動家小聯盟3A則是以一壘為主，捕手、指定打擊次之。

包括福來喜，中職新球季可能有高達5位洋砲加入競技，包括富邦悍將隊霸帝士（Xavier Batista）、統一獅隊羅薩里歐（Wilin Rosario），味全龍隊簽下奈許（Telvin Nash），另外也鎖定前火腿隊羅德里奎茲（Ronny Rodriguez）。

中職上一次出現外籍捕手更要追溯到2007年中信鯨隊藤本博史，前22位捕手洋將中，第一位是1990年味全龍隊馬斯，僅蹲過1場，出賽最多的是1997年興農牛隊神真水，生涯蹲捕71場。