中職／簽下捕手砲福來喜 中信兄弟暫以四洋將為主

中信兄弟隊今天宣布簽下第四名洋將，捕手砲福來喜（Francisco Pena）正式加盟，球團也喊話，希望這名新洋將能為兄弟「來福又招喜」。

中信兄弟球團表示，福來喜目前於多明尼加冬季聯盟老鷹隊（Aguilas Cibaeñas）進行調整，後續待中央疫情指揮中心同意後，將安排來台作業；32歲的福來喜來自多明尼加，身高188公分，體重104公斤，右投右打，守備位置為捕手及一壘手。

福來喜有五季美國職棒大聯盟資歷，去年在小聯盟AAA拉斯維加斯飛行者（Las Vegas Aviators）出賽105場，敲出98支安打，包含23發全壘打，打擊率0.250、長打率0.459、整體攻擊指數0.781。

中信兄弟新球季已經簽下3名洋投，包括去年年度MVP德保拉、象魔力以及前統一獅投手泰迪，三人預計2月初抵台，完成隔離後赴參與球隊春訓，今天確定第四位洋將後，兄弟球團表示，目前先以四位為主，但仍會持續討論。