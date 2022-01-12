中職／外媒傳兄弟簽下捕手砲 潘尼亞IG透玄機

大聯盟記者高梅茲（Hector Gomez）指出，中信兄弟隊將簽下捕手砲潘尼亞（Francisco Pena），而潘尼亞的個人Instagram頁面也將「CTBC Brothers」放進自介欄位中。

高梅茲在推特上透露這項消息：「潘尼亞與中華職棒的中信兄弟隊簽下合約。」而他引述的消息來源是在多明尼加冬季聯盟老鷹隊（Aguilas Cibaeñas）工作的佛明（Rolando E. Fermin）。

Francisco Peña cinco veces ganador del guante de oro en @LIDOMRD, firmó contrato con el equipo @CTBC_Brothers de la Liga de Béisbol Profesional China (@CPBL).



Tras pasar alrededor de 15 años entre #MiLB y #MLB ha tomado la decisión de probar suerte en el béisbol asiático. pic.twitter.com/KAryWfVYCq — Rolando E. Fermín (@RollingJr) January 11, 2022

潘尼亞目前正效力於老鷹隊，這個球季出賽35場，敲出2轟、19支安打，打擊率1成90，而他的個人IG頁面簡介上，除了老鷹隊隊名外，也加上了中信兄弟隊的英文，有球迷在他的新年照片中留言「歡迎加入兄弟家庭」，他也回應：「謝謝。」

潘尼亞（Francisco Pena）的個人Instagram將「CTBC Brothers」放進自介欄位。圖／取自Francisco Pena個人IG

中信兄弟新球季已經簽下3名洋投，包括德保拉、象魔力以及前統一獅投手泰迪，領隊劉志威日前表示，第四名洋將有望在本周確定，且不排除是洋砲。