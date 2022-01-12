聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／外媒傳兄弟簽下捕手砲 潘尼亞IG透玄機
大聯盟記者高梅茲（Hector Gomez）指出，中信兄弟隊將簽下捕手砲潘尼亞（Francisco Pena），而潘尼亞的個人Instagram頁面也將「CTBC Brothers」放進自介欄位中。
高梅茲在推特上透露這項消息：「潘尼亞與中華職棒的中信兄弟隊簽下合約。」而他引述的消息來源是在多明尼加冬季聯盟老鷹隊（Aguilas Cibaeñas）工作的佛明（Rolando E. Fermin）。
Francisco Peña cinco veces ganador del guante de oro en @LIDOMRD, firmó contrato con el equipo @CTBC_Brothers de la Liga de Béisbol Profesional China (@CPBL).— Rolando E. Fermín (@RollingJr) January 11, 2022
Tras pasar alrededor de 15 años entre #MiLB y #MLB ha tomado la decisión de probar suerte en el béisbol asiático. pic.twitter.com/KAryWfVYCq
潘尼亞目前正效力於老鷹隊，這個球季出賽35場，敲出2轟、19支安打，打擊率1成90，而他的個人IG頁面簡介上，除了老鷹隊隊名外，也加上了中信兄弟隊的英文，有球迷在他的新年照片中留言「歡迎加入兄弟家庭」，他也回應：「謝謝。」
中信兄弟新球季已經簽下3名洋投，包括德保拉、象魔力以及前統一獅投手泰迪，領隊劉志威日前表示，第四名洋將有望在本周確定，且不排除是洋砲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言