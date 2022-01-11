棒球／多明尼加冬盟先發初登板 黃暐傑主投3.2局失3分

力拚重返美職的台灣好手黃暐傑，目前效力多明尼加冬盟東方之星，昨日先發初登板，主投3.2局失3分無關勝敗。

黃暐傑曾在2019年升上大聯盟，但沒多久就遭遊騎兵釋出，為了讓更多美職球隊看到他表現，當時他沒有選擇歸國打球，而是轉戰多明尼加冬季聯盟。

黃暐傑前2戰皆以中繼身分登場，昨日迎來首次先發，前3局仍延續之前無失分的好表現，直到4局上一開局就遇到亂流，先是被敲二壘安打，又投出保送，隨後雖順利抓到2個出局數，不過仍在一、二壘有人下挨安掉了1分。

由於無法化解這半局的危機，再被敲安後教練決定換投手，但接替的隊友未能封鎖攻勢，因此黃暐傑最終投3.2局，被敲4安打，失3分，2次保送，1次三振，以無關勝敗做收，不過所屬球隊東方之星最終以6比4逆轉勝。