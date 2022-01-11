聽新聞
test
0:00 / 0:00
棒球／多明尼加冬盟先發初登板 黃暐傑主投3.2局失3分
力拚重返美職的台灣好手黃暐傑，目前效力多明尼加冬盟東方之星，昨日先發初登板，主投3.2局失3分無關勝敗。
黃暐傑曾在2019年升上大聯盟，但沒多久就遭遊騎兵釋出，為了讓更多美職球隊看到他表現，當時他沒有選擇歸國打球，而是轉戰多明尼加冬季聯盟。
黃暐傑前2戰皆以中繼身分登場，昨日迎來首次先發，前3局仍延續之前無失分的好表現，直到4局上一開局就遇到亂流，先是被敲二壘安打，又投出保送，隨後雖順利抓到2個出局數，不過仍在一、二壘有人下挨安掉了1分。
由於無法化解這半局的危機，再被敲安後教練決定換投手，但接替的隊友未能封鎖攻勢，因此黃暐傑最終投3.2局，被敲4安打，失3分，2次保送，1次三振，以無關勝敗做收，不過所屬球隊東方之星最終以6比4逆轉勝。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言