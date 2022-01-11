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中職／陽耀勳被釋出睡不著 接到丘昌榮電話重生

中央社 / 新北11日電
富邦悍將重訓營邁入第二週，前樂天桃猿外野手陽耀勳，昨天正式投入訓練。 聯合報記者陳正興／攝影
富邦悍將重訓營邁入第二週，前樂天桃猿外野手陽耀勳，昨天正式投入訓練。 聯合報記者陳正興／攝影

38歲野手陽耀勳去年季後被樂天桃猿隊釋出，陽耀勳坦言心情蠻亂的，連睡覺都睡不著，接到總教練丘昌榮電話、確定新球季改效力富邦悍將隊後，「有重生的感覺」。

野手陽耀勳2015年加入中職Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身），去年一軍出賽機會不多，季後被樂天桃猿隊釋出，陽耀勳今天接受媒體訪問坦言，接到釋出通知時，心情蠻亂的，睡也睡不著覺，沒有心思繼續練習。

收到釋出消息過後1個多星期，接到富邦悍將隊總教練丘昌榮的電話，詢問有沒有興趣到悍將打球，「知道終於有球隊了，蠻開心的，還可以有球打。」

談起去年球季表現，陽耀勳表示，桃猿隊很多年輕球員都起來了，自己的表現沒有達到球團的標準，但這跟年紀無關，「棒球是熟能生巧的運動，做對的事情和訓練，就不會差到哪邊。」

陽耀勳今天正式投入悍將重訓營，他表示，悍將年輕球員蠻多的，自己也要更努力，「第一天投入訓練很新鮮，感覺重生了，棒球是我最喜歡的東西。」

陽耀勳 樂天桃猿 丘昌榮

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