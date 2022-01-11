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中職／游擊開放老中青競爭 黃泰龍期許楊晉豪當黑馬

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
楊晉豪。報系資料照
楊晉豪。報系資料照

富邦悍將隊新同學報到，首席教練黃泰龍看37歲的王勝偉、38歲的陽耀勳，稱他們是「看起來還算年輕的老人」，他點出悍將隊游擊還沒有像江坤宇那樣不可動搖的角色，開放老中青競爭，除了王勝偉、李宗賢外，還投楊晉豪1票。

王勝偉、陽耀勳參與訓練首日，展現滿滿活力，黃泰龍說：「體態都保持很好，身體狀況看起來練習都準備很充足，進度不輸給年輕人，在他身上看到不服老的精神。」他期許兩人的加入，也可以刺激一下年輕選手，「學長打到38、39歲還有這樣的活力，不要輸給這些老人。」

過去在兄弟就是戰友，王勝偉、黃泰龍新球季都投入悍將隊麾下，黃泰龍看王勝偉的守備價值，認為還是最適合游擊，「我個人是希望勝偉不要走工具人路線，畢竟身手、價值都是在游擊，這幾年二壘守起來還是有點辛苦，不是他的老本行。」他也提到，「現在既然這邊的年輕選手，游擊不像中信有坤宇這樣站穩、動不了的選手，就是開放老中青都去競爭。」

除了王勝偉、李宗賢外，黃泰龍也點出楊晉豪這位伏兵，「但他一開始跟我說他的目標是二壘，我說你怎麼這麼年輕就只想要站二壘，我記得他在高苑是評價滿高的游擊手。」黃泰龍指出，或許因為前幾年比較不順，楊晉豪對自己的期望比較沒設那麼高，只想先把二壘守好，「但我是跟他說，我是期許你要來搶游擊的位置。」

黃泰龍給楊晉豪鼓勵，「既然你們可以選秀第一指名進來，代表高中一定有很多優勢是球探有看到的，大家才會選你，對自己要有信心，找回在高中打球的快樂。」

王勝偉 陽耀勳 李宗賢

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