中職／總冠軍賽28人名單公布一刻 王勝偉知道是時候了

富邦悍將隊的新同學們，本周投入練習，王勝偉去年自請放在60人名單之外，來到悍將隊延續選手生涯，他透露關鍵時間點是在總冠軍賽28人名單出來時，「有更明確的想法，比較篤定自己的方向。」

王勝偉14年生涯守下9座金手套，生涯戰功彪炳，也跟中信兄弟隊有深厚感情，決定要離開並不容易，他坦言：「當然很煎熬，畢竟待了14年的球隊，也是職業生涯的開始，真的不是短時間可以給自己一個答案，對球迷、對球團、對自己的棒球路都有很多考慮。」

王勝偉指出，出賽機會銳減時，開始對下一步有其他想法，直到總冠軍賽28人名單出來，有了比較篤定的方向。

他向兄弟提出自請放在60人名單之外，各隊可以自由接觸，請經紀公司開始探詢其他球隊的機會。是否如外傳4隊表達興趣，他笑說：「請經紀人去問，多爭取一些機會，聽到是這樣，是不是正確的不知道。」

決定轉戰悍將隊，陣中已有多位他的熟面孔，包括在台體大相處了4年的林華韋，現在也是悍將隊的新領隊，「大學時期有和校長相處過，很幸運那時有被照顧到，也沒想過會職業生涯還有穿富邦棒球衣的機會。」他透露大學4年回憶滿滿，校長也會帶他的寵物一起來體能訓練，「比較special的那種」，王勝偉說：「校長很嚴格啦！也造就我們很多選手在這條路上可以堅持、有紀律，是一個很好的指導老師。」

王勝偉感謝悍將隊給予延續選手生涯的機會，對於接下來定位，他透露：「丘總（丘昌榮）是規畫二、游，希望我可以多練幾個位置，沒有絕對，他希望我可以扮演安定學弟、經驗分享的角色。」

陽耀勳同樣來到悍將隊延續選手生涯，談到去年得知戰力外的心境，「心情真的很糟，睡不著，覺得太突然，也沒辦法繼續練習，直到接到丘總打電話來，心情才有比較好。」來到球隊第一天的心情，他笑說：「又重生了，這是自己喜歡的工作，接下來會更努力。」