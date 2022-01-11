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中職／獲得教練團一致認可 林威廷確定披上龍隊戰袍

聯合新聞網 / 綜合報導
林威廷(中)確定拒絕悍將，決定轉戰味全龍開啟職業生涯下一篇章。記者侯永全／攝影
林威廷(中)確定拒絕悍將，決定轉戰味全龍開啟職業生涯下一篇章。記者侯永全／攝影

林威廷季後被富邦悍將放到60人戰力外，雖然球團開出合約有意簽回，但林威廷確定拒絕悍將，據《ET Today》報導，他決定轉戰味全龍開啟職業生涯下一篇章。

林威廷在2013年選秀會上以第4指名被義大犀牛選中，隔年新人球季就取得先發位置，最終出賽98場，打擊率3成13，2016年出賽114場，13轟、61打點與21次盜壘都是生涯新高。

儘管沒有經歷重大傷病，卻因球團換血決策，近2年在一軍僅出賽7場，去年季後也遭到釋出，不過林威廷自認還能打，近2年他在二軍分別出賽68場、36場，除了能勝任內野二、三壘，他靠著腳程優勢也開始移防外野，逐漸轉成內外野兩相宜的工具人。

雖然富邦曾表示願意簽回林威廷，但林威廷盼能尋獲更好的發展機會，因此毅然決然離開富邦，據《ET Today》報導，林威廷近期前往味全龍進行測試，投打雙方都可圈可點，獲得教練團一致認可，因此下季確定將披上龍隊戰袍。

義大

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