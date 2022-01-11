中職／學弟不要有壓力 王勝偉的14號「先溝通看看」

王勝偉向富邦悍將隊報到，背號還在思考，是否沿用穿了14年的14號，他笑說：「先經過一番溝通後，看學弟（王苡丞）怎麼想，不要有壓力。」

王勝偉的生日是4月1日，當年進入職棒時原想選穿41號但已有主人，他轉念想穿14號球衣，而那是因車禍過世的兄弟象隊投手林文城背號，當時領隊洪瑞河也曾告知，而王勝偉得知後更想穿上這個背號，期望發揚與傳承學長的精神，這個背號一穿就沒再換過了。

王勝偉今年投效悍將隊，早他半年入隊的王苡丞已使用14號，王勝偉對於背號還在思考，「還在想，學弟有穿14號，不要給學弟太大壓力，先經過一番溝通後看學弟怎麼想，如果學弟願意的話...。」講一講也覺得怪怪的，「這樣他如果願意，會不會很像我給他壓力？」

王勝偉笑說，不用太刻意，先看看還有哪些背號，「都試穿看看，看那個背起來比較舒服。」至於王苡丞身上的那個號碼，「今天有看到他，表現很好，應該穿得滿舒服的。」結束訪問時再次強調，王勝偉說：「再補一句，學弟不要有壓力。」