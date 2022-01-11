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中職／得知王勝偉要走 陳江和：不想跟你講話

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
王勝偉。記者陳正興／攝影
王勝偉。記者陳正興／攝影

王勝偉離開待了14年的中信兄弟隊，好友陳江和接到他的電話後氣噗噗說：「我不想跟你講話」，王勝偉透露，陳江和的語氣笑笑的，「有感受到他的祝福」。

王勝偉效力兄弟14年，與陳江和從2008年一路攜手拚戰到2019年，不僅在場上聯手把關二、游，場外也總是如膠似漆，被稱為「勝龜連線」，如今分隔兩隊，新球季開始要各為其主。

被問到陳江和是否因為他的離隊而傷心，王勝偉透露：「我有打給他，他是說我『不想跟你講話』，語氣笑笑的，還是有接受到他的祝福。」打電話當時，陳江和正好在家，他的小孩也跟「勝偉叔叔」講到話、為他加油打氣，王勝偉說：「他們也有打球，我也鼓勵他們繼續加油，朝職棒發展。」

王勝偉提到，自己確定到悍將隊後，打了好幾通電話，告訴他們自己的決定，包括彭政閔、許峰賓等人，「很感謝這14年他們的照顧，尤其是紅龜，好的壞的他都教，但我吸收到的都是好的。」

王勝偉 陳江和 彭政閔

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