中職／從28人內到60人外有失落 洪聖欽評估舞台當悍將

富邦悍將隊今年從戰力外名單延攬3人，本周投入訓練，洪聖欽接到兩隊邀約，考慮有無發揮舞台後決定投效悍將隊，他說過去兩年成績不好，「要想辦法把前幾年比較好的東西再回想一下」。

洪聖欽效力猿隊8年，去年被放在60人名單之外，他坦言心情難免低落，「2019年還有打總冠軍賽（28人名單），從28到60，覺得自己應該退步滿多才會這樣。」他也有自覺，這兩年確實成績不好，遭戰力外後趕緊打起精神，想辦法讓自己再進步。

戰力外名單公布後，等了2、3個禮拜，等到其他球隊向他伸出橄欖枝，洪聖欽透露，統一獅隊也曾來電，「有和經紀公司討論，釋出到別的地方，就是需要舞台，想哪邊舞台機會比較大，和經紀人評估、他幫我分析，後來決定來富邦。」

洪聖欽就讀台灣體育運動大學，曾在悍將隊新領隊林華韋麾下打球，多了這層緣分，選擇來悍將隊，他說：「多多少少有考量」，還自曝以前曾被林校長罵過，且剛好就是郭俊麟先發的比賽，「好球數領先被敲安打，所以他很生氣，有小罵一下。」

來到悍將隊後，陣中不乏熟面孔，洪聖欽大郭俊麟1屆，兩人從國中起的資歷重疊，在台中西苑中學青少棒、青棒再到台灣體育運動大學都當過隊友，如今又在悍將隊再續前緣，且郭俊麟先前就在社群網站上呼喚他「等你喔！」真的當了隊友後，也對他很是關照。

洪聖欽說：「也不知道會成真（當隊友），今天是報到第一天，有不懂的地方就請教他。」