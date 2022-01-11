中職／14年前經典對決 張耿豪、陳冠宇本季有望首度同場

張耿豪本季續當球員，也因此讓等了14年的宿命對決還有機會在職棒舞台上出現，與陳冠宇在2008年高中木棒聯賽冠軍賽的經典對決，他坦言至今印象深刻，也詢問：「他今年定位好像還是中繼？看有沒有機會同場，一起上去拚看看。」

2008年高中木棒聯賽冠軍賽採3戰2勝制，由穀保家商、南英商工對決，第2戰雙方推出陳冠宇、張耿豪的王牌對決，張耿豪先發9局、無失分，送出11次三振，力壓9局失1分、也送出11K的陳冠宇，南英在這場投手大戰以1：0勝出，將戰線逼入第3戰，成為木棒聯賽的經典戰役之一。

談到14年前的這場對決，張耿豪也說：「當然，印象還很深刻。」他在18歲那年就報名中職選秀，今年已是他踏入中職的第13年，陳冠宇則歷經10年旅日生涯，在去年返台，加入樂天桃猿隊，兩人都是各自年度選秀的榜眼。

繞了一大圈，如今兩人都在中職，張耿豪前年進行TJ韌帶置換手術，去年8月開始在二軍出賽，陳冠宇則在8月24日在中職「開箱」，還沒有機會同場出賽過。

張耿豪在去年一度動念想轉教練，如今確定續當選手，也保有和陳冠宇在職棒舞台上同場出賽的機會，張耿豪對此笑說：「這個真的沒有想到那麼多。」

張耿豪表示，「彼此是很好的朋友和對手，和冠宇好像從國三認識到現在，從小較勁到現在。」張耿豪進一步詢問陳冠宇本季出賽定位，「看有沒有機會一起上去打拚看看。」