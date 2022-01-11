快訊

直播／本土確診12例、境外58例美最多 聯醫護理師確診

中職／14年前經典對決 張耿豪、陳冠宇本季有望首度同場

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
張耿豪。記者陳正興／攝影
張耿豪。記者陳正興／攝影

張耿豪本季續當球員，也因此讓等了14年的宿命對決還有機會在職棒舞台上出現，與陳冠宇在2008年高中木棒聯賽冠軍賽的經典對決，他坦言至今印象深刻，也詢問：「他今年定位好像還是中繼？看有沒有機會同場，一起上去拚看看。」

2008年高中木棒聯賽冠軍賽採3戰2勝制，由穀保家商、南英商工對決，第2戰雙方推出陳冠宇、張耿豪的王牌對決，張耿豪先發9局、無失分，送出11次三振，力壓9局失1分、也送出11K的陳冠宇，南英在這場投手大戰以1：0勝出，將戰線逼入第3戰，成為木棒聯賽的經典戰役之一。

談到14年前的這場對決，張耿豪也說：「當然，印象還很深刻。」他在18歲那年就報名中職選秀，今年已是他踏入中職的第13年，陳冠宇則歷經10年旅日生涯，在去年返台，加入樂天桃猿隊，兩人都是各自年度選秀的榜眼。

繞了一大圈，如今兩人都在中職，張耿豪前年進行TJ韌帶置換手術，去年8月開始在二軍出賽，陳冠宇則在8月24日在中職「開箱」，還沒有機會同場出賽過。

張耿豪在去年一度動念想轉教練，如今確定續當選手，也保有和陳冠宇在職棒舞台上同場出賽的機會，張耿豪對此笑說：「這個真的沒有想到那麼多。」

張耿豪表示，「彼此是很好的朋友和對手，和冠宇好像從國三認識到現在，從小較勁到現在。」張耿豪進一步詢問陳冠宇本季出賽定位，「看有沒有機會一起上去打拚看看。」

張耿豪 陳冠宇 中職

延伸閱讀

中職／一度決定到味全測試 張耿豪回歸悍將要放手一搏

中職／王勝偉11日加入悍將訓練 張耿豪也可能現身

中職／猿隊第2階段開訓 陳冠宇、曾仁和主動「+1」

中職／自由球員市場冷 僅樂天桃猿有意多網羅戰力

相關新聞

中職／一度決定到味全測試 張耿豪回歸悍將要放手一搏

職棒生涯歷經5次手術，張耿豪去年底一度被放進戰力外名單，中間也曾探詢過味全龍隊的機會，最終富邦悍將隊的電話打來，他決定回...

中職／14年前經典對決 張耿豪、陳冠宇本季有望首度同場

張耿豪本季續當球員，也因此讓等了14年的宿命對決還有機會在職棒舞台上出現，與陳冠宇在2008年高中木棒聯賽冠軍賽的經典對...

中職／從28人內到60人外有失落 洪聖欽評估舞台當悍將

富邦悍將隊今年從戰力外名單延攬3人，本周投入訓練，洪聖欽接到兩隊邀約，考慮有無發揮舞台後決定投效悍將隊，他說過去兩年成績...

中職／兄弟教練團定案 陳江和升任首席教練

中信兄弟球團今天宣布教練團異動，一軍教練團仍由總教練林威助領軍，首席教練由陳江和擔任；另聘前日本職棒阪神虎隊教練平野惠一...

日職／日媒評點自由球員市場 不看好陽岱鋼獲好合約

日職各隊春訓將從2月開始，上季旅日好手陽岱鋼正式宣布離開巨人，但至今仍未找到新東家，日本媒體《AER.dot》記者西尾典文透露，以陽岱鋼過去幾年表現看來，想要拿到好合約相當有難度。 2013年陽岱鋼

中職／兄弟也要洋砲！ 傳將簽上過大聯盟的重砲捕手擔任DH

中信兄弟昨日表示第四名洋將將會在本週確定，領隊劉威志則說投與洋砲都有可能，不過根據多家媒體報導，鎖定人選還是洋砲，且有大聯盟蹲捕經驗、曾頂替鐵捕莫里納(Yadier Molina)的潘尼亞（Franc

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。