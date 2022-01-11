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中職／一度決定到味全測試 張耿豪回歸悍將要放手一搏
職棒生涯歷經5次手術，張耿豪去年底一度被放進戰力外名單，中間也曾探詢過味全龍隊的機會，最終富邦悍將隊的電話打來，他決定回歸熟悉的球隊，不預設是最後一年，他說：「放手一搏，大膽試試看。」
張耿豪前年進行TJ韌帶置換手術，去年季末開始在二軍出賽，他說：「其實去年後面有想過有沒有機會轉教練，到季末也是想說可能不會在名單外。」名單確定後，他與家人討論後決定再戰，也曾向其他球隊投石問路。
張耿豪透露，自己打了電話給龍隊總教練葉君璋，葉總也是表態歡迎，他原本已打算要過去測試，但隨後接到悍將隊的電話，先是提出教練邀約，但自己表達想續當選手，幾天後悍將隊答覆，續給他當選手的機會。
決定回到母隊，張耿豪說：「應該說熟悉吧！大家也是在一起很多年了，當然還是以回到這個球隊優先。」
是否預設今年是最後一年？張耿豪說：「與其這樣想，不如放手一博，專心試試看，也許會有不錯轉機，既然有這個機會就大膽試試看。」
他去年在二軍出賽的最快球速約落在139到141公里之間，他知道並非「一軍ready」的狀態，他也坦言找回球速是自己的目前最大課題，「對自己還是滿有信心，但可能還需要一點時間，才能找回更好的狀態。」
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