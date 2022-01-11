中職／兄弟也要洋砲！ 傳將簽上過大聯盟的重砲捕手擔任DH

中信兄弟昨日表示第四名洋將將會在本週確定，領隊劉威志則說投與洋砲都有可能，不過根據多家媒體報導，鎖定人選還是洋砲，且有大聯盟蹲捕經驗、曾頂替鐵捕莫里納(Yadier Molina)的潘尼亞（Francisco Pena）。

兄弟下季已經確定3名洋將且都是熟面孔，除了續簽德保拉、象魔力之外，還網羅前統一獅洋投泰迪，不過由於上季兄弟指定打擊的位置表現不佳，打擊率0.201、長打率0.311及上壘率0.283，在聯盟5隊中敬陪末座，因此外傳主要擔任捕手及指定打擊的潘尼亞是中意人選。

潘尼亞出身棒球世家，父親曾是多明尼加經典賽國家隊教練，哥哥則是現任皇家教練，2013年潘尼亞以捕手身份代表多明尼加參加經典賽拿到冠軍，隔年等到大聯盟初登場。

5年大聯盟生涯中潘尼亞一共效力過4隊，其中在2018年紅雀時期單季蹲捕56場，還在紅雀超級鐵捕莫里納（Yadier Molina）受傷時頂替過他，去年他在運動家3A出賽105場，打擊率2成50、23轟、81分打點。

中職球隊聘請洋砲捕手相當罕見，上一次要追溯至2007年中信鯨日籍捕手藤本博史，非日籍則是2004年誠泰魔拉，不過由於潘尼亞捕手、DH兩相宜，若真的加入兄弟極有可能會擔當指定打擊，填補球隊在該方面的劣勢。