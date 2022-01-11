中職／兄弟教練團定案 陳江和升任首席教練
中信兄弟球團今天宣布教練團異動，一軍教練團仍由總教練林威助領軍，首席教練由陳江和擔任；另聘前日本職棒阪神虎隊教練平野惠一（Hirano Keiichi）擔任打擊／內野統籌教練。
兄弟原任首席教練丘昌榮、內野教練黃泰龍轉戰富邦悍將隊，教練團出現懸缺，球團積極部署，今天宣布人事安排。
原為一軍戰術執行／三壘指導教練的陳江和，轉任首席教練，同時身兼三壘指導教練。新面孔為平野惠一，過去在選手時期曾與林威助在阪神當過隊友，如今以教練的身分再次同隊打拚，他將擔任一軍打擊／內野統籌教練，原任打擊教練石志偉則轉為內野守備教練，補上黃泰龍的職缺。
2017球員退役後轉任牛棚捕手的郭峰駿，則轉職為助理打擊教練，其餘二軍教練團成員不變。
兄弟去年奪冠，年初年輕球員及部分教練已於屏東訓練基地展開體能檢測及重訓營，訂於2月6日進行開訓典禮，為挑戰二連霸之路跨出第一步。
中信兄弟教練團改組詳細內容如下：
陳江和：原為一軍戰術執行／三壘指導教練，轉任首席教練／三壘指導教練。
平野惠一：一軍打擊／內野統籌教練。
郭峰駿：原為牛棚捕手，轉職為一軍助理打擊教練。
石志偉：原為一軍打擊教練，轉任內野守備教練。
許皓銘：原為二軍外野守備教練，兼任二軍助理打擊教練。
王峻杰：原為二軍助理投捕教練，升為二軍投捕教練。
其餘上述未提及之教練團成員皆留任，職務未變動。
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