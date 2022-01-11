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日職／日媒評點自由球員市場 不看好陽岱鋼獲好合約

聯合新聞網 / 綜合報導
日本媒體《AER.dot》記者西尾典文透露，以陽岱鋼過去幾年表現看來，想要拿到好合約相當有難度。 聯合報系資料照片
日本媒體《AER.dot》記者西尾典文透露，以陽岱鋼過去幾年表現看來，想要拿到好合約相當有難度。 聯合報系資料照片

日職各隊春訓將從2月開始，上季旅日好手陽岱鋼正式宣布離開巨人，但至今仍未找到新東家，日本媒體《AER.dot》記者西尾典文透露，以陽岱鋼過去幾年表現看來，想要拿到好合約相當有難度。

2013年陽岱鋼在火腿表現亮眼，單季18轟、打擊率2成82、47盜，成為火腿隊史上首位盜壘王，隔年他又轟出生涯新高25支全壘打，此外他還四度拿下金手套獎，2016年幫助火腿奪冠後，2017年轉戰巨人，卻飽受傷勢困擾導致上場機會逐年減少，去年僅出賽7場，繳出打擊率1成43的成績。

由於在球隊角色被邊緣化，去年季後與巨人5年合約到期後，陽岱鋼毅然決然離隊，盼能尋找更好的機會，並重拾當年的身手，然而西尾典文並不看好陽岱鋼未來動向，他指出儘管陽岱鋼是一位富有大量經驗的選手，但近年的成績不佳，讓他很難爭取到理想的合約。

西尾典文認為，目前日職自由市場上投手獲得的關注度較高，包含前樂天牧田和久、前火腿秋吉亮、前西武多和田真三郎及前歐力士荒西祐大等，這4位投手的能力無庸置疑，延續日職生涯不成問題。

至於野手方面，比起投手較少大咖球員，除了陽岱鋼外，中日龍武田健吾、橫濱DeNA乙坂智，被點名是較有機會獲得下一張合約。

陽岱鋼 火腿 巨人

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