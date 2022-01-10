大專聯賽／羅聖凱延長賽穩守 輔大暌違7屆重返4強

中央社 / 台北10日電
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，輔仁大學後援投手羅聖凱（圖）心臟強，10局下守住滿壘危機不失分，率隊以2比1拿下複賽第5勝。（大專體總提供）
110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，輔仁大學後援投手羅聖凱（圖）心臟強，10局下守住滿壘危機不失分，率隊以2比1拿下複賽第5勝。（大專體總提供）

大專棒球聯賽（公開一級）複賽，輔仁大學今天與台灣體大鏖戰10局分勝負，輔大後援投手羅聖凱心臟強，10局下守住滿壘危機不失分，率隊以2比1拿下複賽第5勝，睽違7屆重返4強。

110學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽在台體大棒球場舉行，輔仁大學今天與地主台體大交手，台體2局靠著觸身球保送、盜壘、投手犯規攻佔二、三壘，再靠著暴投跑回第1分，輔大7局靠著游証鈞關鍵安打，送回追平分。

兩隊9局打完1比1僵持不下，延長賽突破僵局制10局上，輔大觸擊戰術造成台體守備失誤、攻佔滿壘，1人出局後，輔大選到四壞保送，滿壘擠回超前分。

台體10局下追分，靠著內野安打，一度無人出局、攻佔滿壘，輔大後援投手羅聖凱心臟強，依序讓打者敲出內野高飛球出局、連飆2K，凍結壘上跑者，力守不失分，幫助球隊拿下關鍵勝利。

羅聖凱今天總計用41球後援投3局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，無失分，拿下勝投。

輔大拿下複賽第5勝，確定以複賽排名第2晉級4強決賽，這也是輔大繼103學年度後，睽違7屆重返大專聯賽4強；文化大學則是昨天就確定複賽拿下6勝，以複賽排名第1名晉級4強決賽。

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