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中職／棄投從打37轟真的不簡單 陽耀勳亂刀流有續集

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
陽耀勳轉戰富邦悍將。 聯合報系資料照
陽耀勳轉戰富邦悍將。 聯合報系資料照

38歲老將陽耀勳離開樂天桃猿隊，今年球季改披富邦悍將隊球衣，明天將和新加盟的王勝偉、洪聖欽一起投入體能重訓營，迎接生涯第8個球季，「陽大哥」還會引爆什麼話題值得期待。

陽耀勳打球天分十足，過去在日職軟銀隊時期，最快球速飆到155公里，就算返台加盟猿隊後棄投從打，客串投手仍有148公里，目前37轟紀錄也在中職史上棄投從打的打者中排名第2。

現任鶯歌工商青棒隊總教練王傳家，過去效力俊國熊、興農牛、統一獅、誠泰COBRAS、米迪亞暴龍隊合計15季，締造78轟紀錄，是棄投從打開轟最多的球員。

陽耀勳在猿隊7季出賽340場，2015、20年各有1場擔任後援投手，他表示，返台第1年沒有機會當投手，只好轉換成打者身分。

陽耀勳仍在猿隊留下投、打紀錄，過去除了守外野還守一壘，開路先鋒也難不倒他，連壞球都可砍成全壘打，被喻為「亂刀流」，新球季轉換跑道，支持他的球迷仍有期待。

陽耀勳 樂天桃猿 富邦悍將

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