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高中木棒／木棒組新軍 稻江奪隊史首勝、白河10局惜敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
稻江商職先發投手古佳豪用滿120球，投5.2局失4分（責失2分），幫助稻江拿下隊史在高中木棒聯賽首勝。圖／學生棒聯提供
稻江商職先發投手古佳豪用滿120球，投5.2局失4分（責失2分），幫助稻江拿下隊史在高中木棒聯賽首勝。圖／學生棒聯提供

稻江商職首度參加高中聯賽木棒組，今天靠5局的14人次、8分猛攻，以11：4擊敗大同高中，拿下隊史首勝，先發投手古佳豪用滿120球，投5.2局、失4分（責失2分）也是致勝功臣之一。

稻江2019年重新組隊，前兩年都報名鋁棒組，今年首次叩關木棒組，昨天首戰不敵南英商工，今天碰上大同，稻江在5局上開啟14人次猛攻，一舉鯨吞8分大局擴大比分差距，6局結束因時間到達規定限制拿下勝利。

古佳豪用滿120球、投5.2局，他也是重組後首批高三成員之一，教練溫志翔表示，今年這批選手實力沒問題，心態要加強，希望拿下首勝能提升信心。

同是木棒組新軍的白河商工，則是與三民高中激戰到延長賽，三民在10局上靠著鄭昭誠高飛犧牲打送回超前分，最終以4：3獲勝，首次參賽的白河雖有先發投手尹柏淮飆速150公里，不過仍在尋求隊史首勝。

羅東高工則靠先發投手李至浩投7局、僅失2分（責失1分），打線則在第2局靠四死球、野手選擇進占滿壘，黃澄彥、潘凱鑫接連敲安，一共送回3分，接下來4、5局各再添1分，一路領先之下，最終以5比2擊敗美和高中。

羅工總教練何昱德表示，李至浩算是隊上投手群裡最穩定且出賽經驗最豐富的一位選手，原先就設定對美和要讓他先發，勢必要拿下這場，才特別安排他。

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