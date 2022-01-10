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中職／自由球員市場冷到不行 猿隊第500救援寄望陳禹勳
樂天桃猿隊迎接新球季，隊史目前累積496場救援成功，如果沒有意外，陳禹勳可望為老東家締造第500救援的歷史性紀錄。
去年季後至今，自由球員（FA）市場冷清清，陳禹勳生涯8年首次成為FA，一直沒有進展，新球季回到猿隊的機會很大，今年也將是這位32歲老將的「紀錄年」。
猿隊只差4場救援成功就可突破500大關，陳禹勳最近3季兼顧中繼、終結者角色，前年和去年中繼成功、救援成功都達2位數，猿隊今年開季第1個月就可達成隊史第500救援紀錄，陳禹勳看來機會最大。
猿隊過去496場救援成功，陳禹勳貢獻118救援最多，這個數字也在中職史上排名第3，前兩人是統一獅隊林岳平129救援、凱撒124救援，陳禹勳之後則是陳韻文115場，兩人今年競爭排名十分激烈。
中職從未出現「百中繼百救援」投手，陳禹勳目前90中繼118救援，成為史上第1人只是時間早晚的問題，就看新球季如何定位投球任務，勢必牽動兩個數字。
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