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中職／陳傑憲史上安打王倒數 新隊友胡金龍有機會直擊

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
陳傑憲。報系資料照
陳傑憲。報系資料照

統一獅隊簽下37歲老將胡金龍，讓他有機會再拚更多打擊紀錄，目前生涯打擊率3成53仍是中職史上最高，最大威脅來自年紀相差9歲的隊友陳傑憲

胡金龍過去8季在義大犀牛、富邦悍將隊合計出賽741場，合計2950個打數揮出1042支安打，儘管前年6月24日對戰樂天桃猿隊後，已經超過500天未實戰，生涯打擊率3成53依然無人可以超越。

中職生涯打擊率排名必須超過2000個打數，目前離胡金龍最近是悍將「神全」林益全，生涯13年5405個打數揮出1828支安打，打擊率3成38，安打數則是名列史上第3，只落後張泰山（2134安）和彭政閔（2044安）。

樂天桃猿隊陳俊秀去年打擊率3成52，奪下生涯第2座打擊王，生涯打擊率3成36名列史上第3。

陳傑憲堪稱新生代「打擊機器」，過去6個球季出賽502場，1972個打數揮出705支安打，生涯打擊率3成58，

新球季第1個月就可突破2000個打數，預料將可超越「金龍障礙」，躍居中職史上安打王。

樂天桃猿 陳傑憲

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