快訊

球王的逆襲：喬科維奇如何「告贏澳洲」打澳網？

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

中職／現役盜壘王王勝偉再起 最近完全打擊是他和胡金龍

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
王勝偉是現役球員盜壘王。 報系資料照
王勝偉是現役球員盜壘王。 報系資料照

富邦悍將隊備戰新球季，在新莊球場展開體能重訓營進入第2周，3名新加盟的球員王勝偉、洪聖欽、陽耀勳明天將正式報到，迎接新的職棒生涯；王勝偉最近兩季只在中信兄弟隊出賽35場，留下4次盜壘成功紀錄，但他生涯14年213盜仍是現役球員最多。

中職史上只有3名球員至少拿過4座盜壘王，兄弟象隊林易增、統一獅隊黃甘霖5次並列第1，王勝偉則在2008、2009、2013、2017年稱霸。

中職本季賽事4月2日點燃戰火，王勝偉將在新球季開打前一天滿38歲，儘管近兩季在兄弟出賽受限，悍將高層評估這位9屆金手套獎得主，對年輕球員一定會有刺激作用，希望借重他的老經驗。

王勝偉明天在新莊球場亮相，另一名37歲老將胡金龍17日也要向獅隊報到，迎接生涯第9個球季，他除了生涯打擊率3成53是中職史上最高，也是最近一位締造完全打擊紀錄的球員。

胡金龍是在2015年8月6日對Lamigo桃猿隊之戰，成為史上第10位完全打擊的球員；值得一提的是，在他之前完全打擊就是王勝偉，同一年7月31日對義大犀牛隊締造紀錄。

王勝偉 中職 完全打擊

延伸閱讀

中職／王勝偉11日加入悍將訓練 張耿豪也可能現身

中職／獅隊簽胡金龍真的賺嗎？ 前職棒球員分析五大要點

胡金龍延續職棒生涯 更該被同情的是富邦球團

中職／看胡金龍延續生涯 郭泓志要他幫找工作：我可以打擊

相關新聞

中職／美媒曝龍隊已簽布里悍 實際上還卡在1規章

去年以防禦率王之姿離台的布里悍，回歸味全龍隊尚未正式定案，他因與韓職培證英雄隊之間的合約問題，仍待與韓職聯盟、英雄隊完成...

中職／熟悉的名字「一色優」回來了！重返統一獅教練團

老球迷熟悉的一色優教練回來了！據《自由時報》報導，在離台3年後，中職最資深外籍教練一色優本季確定重返統一獅，繼續擔任體能教練。

中職／現役盜壘王王勝偉再起 最近完全打擊是他和胡金龍

富邦悍將隊備戰新球季，在新莊球場展開體能重訓營進入第2周，3名新加盟的球員王勝偉、洪聖欽、陽耀勳明天將正式報到，迎接新的...

中職／味全龍上古神獸馬斯出沒！社團發文引老龍迷憶當年

味全龍去年正式重返中職一軍，不只吸引許多30年前的龍迷回歸，就連過去的洋砲都出現了！職棒元年就開始效力的前洋砲馬斯日前在味全龍臉書社團發文，表示自己在美國發現味全公司生產的食品，藉此回味自己過去在球隊的時光。

中職／王勝偉11日加入悍將訓練 張耿豪也可能現身

中職富邦悍將隊重訓營持續在新莊棒球場舉行，明天起新網羅的球員王勝偉、洪聖欽、陽耀勳將投入訓練，悍將有意簽回投手張耿豪，如...

中職／兄弟預計本周再簽1洋將 洋投、洋砲都有可能

中信兄弟隊目前遞交3名洋將，第4名洋將預計在本周敲定，領隊劉志威表示，洋投與洋砲都有可能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。