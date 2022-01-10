中職／現役盜壘王王勝偉再起 最近完全打擊是他和胡金龍
富邦悍將隊備戰新球季，在新莊球場展開體能重訓營進入第2周，3名新加盟的球員王勝偉、洪聖欽、陽耀勳明天將正式報到，迎接新的職棒生涯；王勝偉最近兩季只在中信兄弟隊出賽35場，留下4次盜壘成功紀錄，但他生涯14年213盜仍是現役球員最多。
中職史上只有3名球員至少拿過4座盜壘王，兄弟象隊林易增、統一獅隊黃甘霖5次並列第1，王勝偉則在2008、2009、2013、2017年稱霸。
中職本季賽事4月2日點燃戰火，王勝偉將在新球季開打前一天滿38歲，儘管近兩季在兄弟出賽受限，悍將高層評估這位9屆金手套獎得主，對年輕球員一定會有刺激作用，希望借重他的老經驗。
王勝偉明天在新莊球場亮相，另一名37歲老將胡金龍17日也要向獅隊報到，迎接生涯第9個球季，他除了生涯打擊率3成53是中職史上最高，也是最近一位締造完全打擊紀錄的球員。
胡金龍是在2015年8月6日對Lamigo桃猿隊之戰，成為史上第10位完全打擊的球員；值得一提的是，在他之前完全打擊就是王勝偉，同一年7月31日對義大犀牛隊締造紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言