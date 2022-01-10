中職／熟悉的名字「一色優」回來了！重返統一獅教練團

老球迷熟悉的一色優教練回來了！據《自由時報》報導，在離台3年後，中職最資深外籍教練一色優本季確定重返統一獅，繼續擔任體能教練。

現年50歲的一色優在職棒8年（1997年）就跟著時任和信鯨教練李來發來台出任體能教練，2001年合約到期後他返回日本，就讀大阪的運動防護專門學校加強專業知識。2003年「草總」謝長亨當上獅隊總教練後，一色優再被延攬，這一待就是16年，直到2018年季後離隊。

一色優說著一口流利的中文，也在2011年娶了台灣老婆，18年離隊的原因則是要和妻子一起到西雅圖創業，當時獅隊球團極力慰留，高國慶也相當不捨，他曾經如此評價一色優：「他是我遇過最好的教練，中華職棒各隊如果都有個像一色優一樣的教練，一定會更好！」前獅隊球員劉芙豪在引退時特別感謝15年來每天和他一起研究棒球、人生道理的一色優。

不過一色優離隊後，仍和球團保持連繫，今年更決定重返老東家，繼續為球員的體能打好基礎，除了球員開心，老獅迷或許也會感到驚喜。