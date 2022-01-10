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中職／王勝偉11日加入悍將訓練 張耿豪也可能現身

中央社 / 台北10日電
王勝偉。 報系資料照
王勝偉。 報系資料照

中職富邦悍將隊重訓營持續在新莊棒球場舉行，明天起新網羅的球員王勝偉、洪聖欽、陽耀勳將投入訓練，悍將有意簽回投手張耿豪，如果沒有意外，明天也可能一同現身。

中華職棒富邦悍將隊重訓營於3日展開，悍將新球季網羅原本效力中信兄弟的內野手王勝偉，以及被樂天桃猿隊釋出的野手陽耀勳、投手洪聖欽。

經驗豐富的內野手王勝偉，近2年在兄弟一軍出賽機會不多，去年季後透過經紀公司向球團反映，球團也成全球員想法，沒有將他放入60人名單內，悍將看重王勝偉經驗、確定網羅，王勝偉明天起將加入球隊訓練。

悍將原本有意簽回60人保留名單外的野手林威廷、投手張耿豪，但林威廷因為個人考量拒絕，張耿豪有意回到悍將隊。

悍將球團表示，先前已經收到張耿豪的回覆，新球季繼續效力悍將隊，雙方持續洽談合約內容，也期待張耿豪未來的好表現。如果沒有意外，明天張耿豪也將一同加入重訓營。

張耿豪 王勝偉 陽耀勳

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