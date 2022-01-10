中職／美媒曝龍隊已簽布里悍 實際上還卡在1規章

去年以防禦率王之姿離台的布里悍，回歸味全龍隊尚未正式定案，他因與韓職培證英雄隊之間的合約問題，仍待與韓職聯盟、英雄隊完成身份照會，但預期加入龍隊不成問題。

布里悍去年為龍隊先發8場，繳出4勝1敗、防禦率0.60，展現碾壓中職的實力，也重獲韓職關注目光，5月底投完後離開龍隊、轉戰英雄隊，但他因家事最終提前返美，英雄以任意引退方式解約，若未取得英雄隊同意，不得效力韓職其他球隊。

龍隊積極接洽布里悍，雙方也達成合約共識，但還有關卡要過，MLB Trade Rumor今天以味全龍隊宣布與布里悍完成簽約為題，吸引韓媒跟進報導，龍隊實際上並未完全完成合約。

中職與韓職之間有互不挖角協議，根據中職規章中的「台韓球員合約協定」第3條，「若該名韓職球員與任一韓職球團仍在合約狀態內或被其列入保留、任何禁止出賽或選秀等名單，則韓國職棒會長應通知中華職棒會長，除非經過該韓職球團及韓國職棒會長的批准，否則該中職球團後續將不可聯繁並雇用該名韓職球員。」

據悉，布里悍的合約仍須待聯盟完成身分照會，尚未完全底定，但龍隊評估簽回布里悍樂觀，鎖定這名王牌洋投應無問題。