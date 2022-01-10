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中職／味全龍上古神獸馬斯出沒！社團發文引老龍迷憶當年

聯合新聞網 / 綜合報導
前味全龍洋將馬斯，圖為1990年。 報系資料照
前味全龍洋將馬斯，圖為1990年。 報系資料照

味全龍去年正式重返中職一軍，不只吸引許多30年前的龍迷回歸，就連過去的洋砲都出現了！職棒元年就開始效力的前洋砲馬斯日前在味全龍臉書社團發文，表示自己在美國發現味全公司生產的食品，藉此回味自己過去在球隊的時光。

一個名為Mathis Huff的臉書用戶日前在味全龍社團發文，他貼出味全食品的「天然豬肉鍋貼」包裝袋與寫著「馬斯」的35號球衣，寫下：「很開心能在德州的食品行買到這個東西。我告訴我的家人我過去曾為這支球隊的球員。謝謝味全在1990到1992年帶給我美好的回憶。我是馬斯#35。」

馬斯於味全龍臉書官方社團發文。 圖擷自臉書
馬斯於味全龍臉書官方社團發文。 圖擷自臉書

貼文一出馬上勾起許多老龍迷的回憶，紛紛貼出馬斯的球員卡表示很懷念當年他在味全的時光，並邀請他有空帶著家人一起來台灣，看看現在的味全。

此外，也有網友幫忙解釋，美國的味全是由黃家成立，與現在台灣魏家的味全沒有關係，只是商標相同，都是5個紅色圈圈。不過，離開中職近30年的洋將竟還默默關注著味全，甚至在味全重返一軍後也加入求尼社團，還在美國找到了印有味全商標的商品，令網友直呼馬斯實在很念舊，非常令人感動。

馬斯於1990至1992年效力於味全，這3年他共出賽192場，繳出.286打擊率，並有33發全壘打。

美國 德州

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