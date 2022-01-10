中職／提醒林威助「別造成球員反彈」 陳瑞振透露下一步

前富邦悍將二軍首席教練陳瑞振昨（9日）受邀出席知名球評曾文誠的《野球，人生II：職棒教頭列傳》新書分享會，會中他提到，中信兄弟今年奪冠，總教練林威助功不可沒，但他也以過來人的經驗提醒助總帶隊的方法要改變。

2009年總冠軍賽結束後爆發兄弟象球員涉賭的「黑象事件」，兄弟在「百萬象迷」力挺之下繼續撐下去，也由剛退役的陳瑞振接任總教練，隔年兄弟象就奪得總冠軍。

不過陳瑞振帶隊嚴格，遭到球員反彈，2013年3月更爆發毆打球員事件因而提前下台，之後他到二軍擔任守備教練兼球探，2014年季中離開中信兄弟。

據《ETtoday》報導，陳瑞振離開時，兄弟象時期的領隊洪瑞河對他說：「你都做『對的事情』，但你沒有把它『做對』。」陳瑞振表示自己當時還年輕，不懂這話的涵義，到不同地方當教練後才漸漸體會到這句話的意思，現在懂得運用不同方法指導球員。

陳瑞振看著林威助帶領中信兄弟奪冠，彷彿看到以前的自己，他說：「中信兄弟本來這幾年就會冠軍，今年奪冠是贏在林威助，他把球員的神經抓緊了。」不過他也耐人尋味的說：「林威助做得很好，但你不能一直帶隊，可能會有反彈。」

陳瑞振2019、20年於中國江蘇隊擔任教練，在各地教球也讓他成長，體會到面對不同球員需有不同的指導方向。昨天他也透露，向富邦請辭後，自己會前往香港幫忙在那邊的學弟，希望讓棒球找回靈魂、重拾令人感動的元素。