高中木棒／甲斐拓也型捕手 大溪王興龍敲高中生涯首轟
高中木棒聯賽今天開打，大溪高中、台南海事在首戰交鋒，大溪在張御城、王興龍投打雙雄帶領下，提前7局以12：2勝出，王興龍只差三壘打就是完全打擊，總教練鄭錦繁讚他是高二這屆的最好捕手。
以高一生為主力的台南海事，3局下靠失誤先馳得點，大溪則在5局上有所突破，王興龍夯出左外野陽春砲扳平比數，接著黃聖凱、吳誌珈敲出安打，加上失誤以及高飛犧牲打，單局攻得3分，海事雖在5局下追回1分，不過大溪在6局上持續進攻，強攻11人次灌進6分拉開差距，最終提前拿下勝利。
大溪全場揮出11安打，第五棒王興龍單場4支3，包括高中首支全壘打、一壘打、二壘打，只差三壘打就能達成完全打擊。鄭錦繁表示，他臂力、打擊都不錯，可以說是已以自主培訓合約投入職棒的范姜永頡接班人，蹲捕功力也好，「我觀察他應該是高二這屆最好捕手，像甲斐拓也的類型。」
育民工家首場遇上首度挑戰木棒聯賽的白河商工，靠著打線安打串連，及後援投手陽明忠的壓制下，最終8局以10：3提前結束比賽，拿下第一階段的首勝。
白河開賽先進帳2分，不過育民在前兩局同樣攻下2分追平，白河4局上攻勢再起，甘國嶔擊出右外野安打，接著四壞保送後，育民立即換投陽明忠，此時蔡兆明敲安打送回1分。5局下，育民打者接連安打上壘，且白河先發投手阮裕智也出現保送，白河決定換投，育民打線再補上3安打，單局進帳7分將差距擴大，8局下再下一城，最終8局結束就以7分差拿下勝利。
育民投手陽明忠後援5局僅被敲出3支安打、無失分成為關鍵，他表示今天在直球及變化球的運用上給了自己85分的評價，此役表現也算是近期出賽投得不錯的一場。
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