中職／想沒收誰的全壘打？宋晟叡選自己的姪子和姨丈

中信兄弟隊新秀宋晟睿去年憑藉沒收全壘打，奪下年度最佳美技獎，讓吉力吉撈．鞏冠、林承飛都當過苦主，如果要點出未來還想沒收誰的全壘打，宋晟睿笑說：「當然是和自己有血緣關係的，比較有感覺。」

宋晟睿的運動能力出色，完全體現在他的外野守備上，去年先是在10月3日沒收吉力吉撈的全壘打，11月4日又一次展現驚人彈跳力，在牆邊跳接沒收林承飛的全壘打球，也讓洋投華德茲躲過在中職第1球就挨轟的糗紀錄。

宋晟睿回憶林承飛這球，他說因為是新洋投華德茲登板的第1球，預期應該不會打第1球，「有想說如果是自己，應該沒辦法第一球就咬那麼扎實，結果怎麼打那麼遠。」

宋晟睿自認常常在幻想，想像的內容包括這些接球畫面，「我自己很常幻想接全壘打球，接到、接不到另外一回事，球打過來就盡全力去接，有沒有接到老天會決定。」

被問到還想沒收誰的全壘打，宋晟睿笑說：「當然是和自己有血緣關係的，像子豪、林立，比較會有感覺。」林子豪是宋晟睿的姪子，林立則是宋晟睿的姨丈。